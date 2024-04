I Finley al Forum di Assago | Una grande festa per tutti noi

(Di giovedì 18 aprile 2024) Pedro, Ka, Dani e Ivan ovvero i, band che ha fatto la storia del pop punk in Italia, tornano a esibirsi live con una data evento. Con un video social, il gruppo ha infatti annunciato Tutto è possibile al(Vivo Concerti) in calendario mercoledì 16 ottobre 2024 aldi Milano. Lo show vedrà per la prima volta il quartetto protagonista sul palco calcato quasi vent’anni fa in apertura del concerto di Max Pezzali. Un evento unico per ripercorrere i più grandi successi della band che ha accompagnato un’intera generazione e che continua ancora oggi a stupire. “Quando abbiamo iniziato a suonare eravamo solo dei ragazzini”, affermano i. Grafica da Ufficio Stampa“Saltavamo la scuola per andare in una sala prove che puzzava di muffa, ma era il posto più bello che potessimo desiderare”, proseguono. ...

Finley un concerto evento al Forum di Milano [Info e Biglietti] - Tornano con un grande evento live al Forum di Assago i Finley, band che ha fatto la storia del pop punk in Italia.newsic

I Finley: vent'anni di successi, una storia di musica italiana - Quasi vent'anni dopo il loro esordio, i Finley sono ancora qui, pronti a scrivere nuove pagine di storia della musica italiana. E il Forum sarà solo l'inizio di un nuovo capitolo di successi e ...milanotoday

African Child Policy Forum calls for immediate withdrawal of Bill to decriminalise Female Genital Mutilation in Gambia - African Child Policy Forum calls for immediate withdrawal of Bill to decriminalise Female Genital Mutilation in Gambia - The Maravi Post ...maravipost