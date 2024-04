I comitati consultivi misti | Bene la partecipazione del mondo dei volontari per una sanità migliore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 aprile 2024) Il rapporto con i cittadini in forme organizzate è un elemento importante e strategico per la qualità dei servizi sanitari. È quanto emerso nel corso del convegno ’Comunità e: il ruolo deidalla parte del cittadino’ che martedì ha riempito la Sala della Musica a Ferrara. Ampiaall’evento pubblico, promosso dalle Aziende Sanitarie ferraresi e patrocinato dal Comune di Ferrara con l’obiettivo di informare, sensibilizzare e rilanciare il ruolo di questo organismo consultivo, previsto dalla legge, che rappresenta la possibilità diorganizzata delle Associazioni diato e di tutela dei diritti in ambito sanitario e sociosanitario, che ha richiamato l’attenzione, oltre degli stessi componenti dei ...