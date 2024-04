I bookie non credono nella rimonta del Liverpool - Atalanta con un piede in semifinale di Europa League

(Di giovedì 18 aprile 2024) Mai scherzare in, specie quando di fronte hai un avversario alle corde, specie quando l`avversario in questione si chiama....

Continuano a rimescolarsi le carte nella zona calda della classifica di Serie A, con sette squadre in quattro punti a contendersi la salvezza .... (calciomercato)

Il pari ottenuto nell’ultimo turno contro il Napoli, primo match del 2024 in Serie A senza vittorie, non cambiano la sostanza delle cose:... (calciomercato)

La Juventus batte 2-0 la Lazio nella semifinale di andata di Coppa Italia, vendica la sconfitta di sabato in campionato e torna a una vittoria ... (calciomercato)

SERIE A - Primo match point scudetto per l'Inter, per i bookie derby ai nerazzurri - Vincere lo scudetto nel derby Uno scenario da sogno per l’Inter, che con 14 punti di vantaggio e sei partite da giocare può chiudere aritmeticamente i conti già lunedì sera battendo il Milan. Le quot ...napolimagazine

Roma-Milan, la piazza Dybala E se ai rigori decide un portiere che quote! - Il derby italiano in Europa League mette a disposizione degli appassionati una vasta scelta di scommesse, molte delle quali intriganti e ben pagate. Ecco quali ...tuttosport

Pagina 2 | Roma-Milan, la piazza Dybala E se ai rigori decide un portiere che quote! - Il derby italiano in Europa League mette a disposizione degli appassionati una vasta scelta di scommesse, molte delle quali intriganti e ben pagate. Ecco quali ...tuttosport