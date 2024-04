I 6 migliori profumi Yves Saint Laurent da uomo e quando indossarli

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 18 aprile 2024) Al pari di molte case di moda,offre fragranze maschili di largo consumo (L'Homme, La Nuit de L'Homme, Y...) come MYSLF, la sua ultima grande uscita maschile, il cui testimonial è nientemeno che l'attore americano Austin Butler che ha interpretato Elvis nel film di Baz Luhrmann e ha recitato in Dune 2. Il marchio, inoltre, ha una collezione di haute parfumerie, sobriamente chiamata "le vestiaire des parfums", con creazioni più interessanti ed elaborate, dai nomi che evocano capi e materiali essenziali (Leather, Tuxedo, Jumpsuit, Caban, Trench...), ma non solo. L'offerta comprende tre linee: la collezione essenziale, la collezione da sogno che include l'essenziale Supreme Bouquet di Dominique Ropion, e le edizioni couture con flaconi scuri ed eleganti. Il tutto, ovviamente, a prezzi più esclusivi. Ecco una rapida ...