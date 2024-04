HyperVerse | è una truffa o una reale opportunità di guadagno?

Leggi tutta la notizia su chiccheinformatiche

(Di giovedì 18 aprile 2024) In un mondo sempre più dominato da criptovalute e investimenti digitali, molte persone si trovano a navigare tra una miriade difinanziarie, alcune delle quali si rivelano meno solide di quanto promettono. Tra queste,ha suscitato molto interesse e, inevitabilmente, anche una certa dose di scetticismo. In questo articolo, esamineremo in dettaglioper capire se si tratta di unao di unadi. Cos’è, conosciuto anche come HyperFund o HyperCapital, è un ecosistema basato su blockchain che promette agli utenti di guadagnare criptovalute attraverso vari programmi di investimento. Questo sistema si basa su una piattaforma decentralizzata che consente ...