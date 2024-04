Hugh Grant vince la battaglia con il Sun - una somma enorme per l’attore

(Di giovedì 18 aprile 2024) Oltre a essere una degli attori più affascinanti dell’ultimo trentennio (per lo meno secondo l’insindacabile parere di chi scrive),è un paladino della giustizia. Da anni,britannico si batte a favore di una stampa più giusta, opponendosi al sensazionalismo e alla curiosità morbosa tipica dei tabloid inglesi, e non solo. E la lotta, sfociata in una denuncia al tabloid Sun, ha portato i suoi frutti, quantificabili in un’di denaro. Hug, una “” di denaro dal Sunha accusato legalmente il tabloid Sun e il suo editore Ngn – News Group Newspapers (di proprietà della famiglia Murdoch, quella che ha ispirato Succession) di gravi violazioni ...

