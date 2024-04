Hugh Grant accetta una somma enorme di denaro dal Sun e chiude la causa | Se anche avessi vinto in tribunale - avrei dovuto pagare 10 milioni di sterline

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024)risarcito per intero, ma mezzo contento. Il celebre interprete di Notting Hill hato “unadi” dal Sun perre ladi violazione della privacy intentata contro il tabloid più venduto in Inghilterra.aveva portato avanti legalmente le proprie ragioni assieme al principe Harry. “Chiunque sia interessato alla miacontro il Sun, la notizia è che horisolvere la mia richiesta in via extragiudiziale prima che si arrivasse al processo”, ha spiegato su Twitter l’attore. Secondo, News Group ha sostenuto fin dall’inizio di essere innocente rispetto alle accuse di “pirateria informatica, raccolta illegale di informazioni, ...