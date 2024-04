Henry napolista | Nel calcio esiste una cosa chiamata difesa - le partite si controllano anche così

(Di giovedì 18 aprile 2024) “Il Real Madrid si è difeso molto bene. Penso che sia passata la squadra migliore, quella che ha difeso bene“. Siamo (quasi) certi che Thierrynon abbia tra le sue letture Il, però – eresia – il ct della Francia Olimpica ed ex del Barcellona (quindi, in teoria pure “rivale” del Real) difende… la. Va contro corrente: dice che “c’è una. Puoicontrollare la partita difendendo bene”. L’ex campione francese parlando a ‘Football Talk’ ha continuato: “So che la gente dirà che il City era la squadra migliore, ma difendere fa parte del gioco“. Ilsullavincente “Nella perversione contemporanea dell’analisi del, pare che si debba giocare in un solo modo. ...

