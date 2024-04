(Di giovedì 18 aprile 2024) (Adnkronos) – “E’la partnership-privato per a far sì che ci sia un collegamento diretto fra percorso scolastico scuola e impiego, anche attraverso programmi che siano propedeutici all’inserimento in azienda, specialmente nell’ambito degli studi tecnici e dell'università". Così Marco, presidente e ad diItalia, ieri a margine della presentazione a

(Adnkronos) – “Oggi inauguriamo un ulteriore tassello della nostra catena del valore in Italia che ha nel proprio fulcro l’innovazione. Un cerchio che va dall’impianto produttivo di Bologna, fino ... (italiasera)

“Oggi inauguriamo un ulteriore tassello della nostra catena del valore in Italia che ha nel proprio fulcro l’innovazione. Un cerchio che va dall’impianto produttivo di Bologna, fino agli accordi in ... (sbircialanotizia)

‘Noi impegnati anche con nostri investimenti come il Philip Morris Institute for Manufacturing Competences’ “E’ fondamentale la partnership pubblico -privato per a far sì che ci sia un collegamento ... (sbircialanotizia)

Hannappel (Philip Morris): "Fondamentale collaborazione con il pubblico per la formazione" - Roma, 18 apr. (Labitalia) - “E’ fondamentale la partnership pubblico-privato per a far sì che ci sia un collegamento diretto fra percorso ...notizie.tiscali

Leggieri (Philip Morris): “Persone essenziali per nostra mission” - (Adnkronos) – "Costruire un futuro senza fumo sarebbe impossibile senza il contributo delle persone che ogni giorno lavorano con noi. Per questo sosteniamo tante iniziative con l’obiettivo coniugare b ...meridiananotizie

Jontay Porter bannato a vita dalla Nba per scommesse: ha puntato contro i suoi Raptors. Aveva uno stipendio da oltre 400mila dollari - Il giocatore di Toronto escluso per sempre dal campionato: azioni "sfacciate", una minaccia per l'integrità del torneo Jontay Porter è stato bannato a vita dalla Nba dopo che un’indagine della lega ha ...ilfattoquotidiano