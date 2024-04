Haaland vs Mbappè

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 18 aprile 2024) “Chi è più forte tra?” Nell’ultimo triennio è andata un po’ così, tra tifosi e appassionati c’è sempre una parte che spalleggia per il gigante norvegese e un’altra per il talento francese del Paris Saint-Germain. Il calcio divide, da sempre, da Rivera-Mazzola a Baggio-Del Piero, fino ad arrivare al duopolio Ronaldo-Messi, gli esempi non si contano, c’è sempre qualcuno che sta dalla parte di uno o dell’altro. Un scontro alimentato da numeri e statistiche che nel calcio contano, ma fino a un certo punto. E’ inevitabile che sia così anche cone Mbappé, due attaccanti con caratteristiche diverse, sulla cresta dell’onda da un po’ tanto da rappresentare un’era calcistica. Alert: stiamo parlando di due giocatori unici, che stanno già scrivendo la storia del calcio, due potenziali palloni d’Oro per i quali ...