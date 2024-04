Guido Rodriguez - l’Entourage Frena sul Napoli | Nessun accordo

Il Napoli è l’interesse per il centrocampista del Betis Guido Rodriguez. Lo racconta, dalla Spagna, Estadio Deportivo. “Il Real Betis ha rinunciato da tempo a Guido Rodríguez, che andrà via alla ... (terzotemponapoli)

Guido Rodriguez non rinnoverà il proprio contratto con il Betis e quest’estate sarà quindi disponibile per accasarsi con un nuovo club, a parametro zero. Il giornalista di Tyc Sport César Luis Merlo ... (ilnapolista)