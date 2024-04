Guerra ultime notizie Turchia | Hamas deporrà armi con riconoscimento della Palestina L’Iran minaccia di attaccare i siti nucleari israeliani

(Di giovedì 18 aprile 2024) Improbabile che Israele attacchiprimafinePasqua ebraica (che va dal 22 al 29 aprile). Lo ha detto una fonte Usa all’emittente Abc. Netanyahu avrebbe deciso di accantonare i piani di ritorsione immediata contro Teheran dopo aver parlato con Biden. Il G7 conferma il suo “pieno, condiviso e convinto sostegno all’Ucraina”, al termineprima sessione dei lavori del G7 interministeriale, nell’ambito delle riunioni del Fmi. Borrell: “Abbiamo i Patriot, abbiamo i sistemi antimissile, dobbiamo tirarli fuori dai magazzini e inviarli in Ucraina”

Teheran è pronta a usare ’un’arma mai impiegata prima’ per rispondere ad un attacco di Israele . La minaccia arriva dal portavoce della Commissione per la sicurezza del regime degli ayatollah. Gli ... (ilsole24ore)

DIRETTA live della Guerra tra Israele e Hamas oggi, giovedì 18 aprile Alta tensione in Medio Oriente. Dopo l’attacco, fallito, dell’Iran, nella giornata di ieri gli Hezbollah hanno lanciato un ... (tpi)

