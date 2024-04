Guerra in Ucraina - la spinta per la difesa Nato | 380 miliardi di dollari in arm - dai proiettili d?artiglieria ai missili anticarro Nlaw

(Di giovedì 18 aprile 2024) Il grido d?allarme del presidente ucraino Volodymyr Zelensky si sta alzando sempre di più: al suo Paese, per respingere la Russia, servono altre armi. E con il Congresso Usa che sta...

Il bilancio delle vittime militari russe in Ucraina ha ormai superato la soglia dei 50.000. A svelarlo è la Bbc, che precisa che nel secondo anno di Guerra i morti in prima linea sono aumentati del ... (iltempo)

Teheran è pronta a usare ’un’arma mai impiegata prima’ per rispondere ad un attacco di Israele . La minaccia arriva dal portavoce della Commissione per la sicurezza del regime degli ayatollah. Gli ... (ilsole24ore)

“Il vero nemico è la Guerra”, a Firenze voci dei giovani di Rondine contro l’odio - Racconteranno la propria convivenza con il ‘nemico’ con la moderazione della direttrice dei quotidiani QN, Agnese Pini ...lanazione

La Francia chiede sanzioni più severe contro l’Iran mentre i leader dell’UE si riuniscono per un vertice - Mercoledì il presidente francese Emmanuel Macron ha esortato i suoi colleghi dell’Unione europea a intensificare le sanzioni contro l’Iran poiché cresce la preoccupazione che il suo attacco senza ...politicalive

Come hanno fatto i droni sono diventare centrali in qualsiasi tipo di Guerra: l’analisi dell’esperto - Oggi l'intelligenza artificiale e i droni sono in grado di imporre quella che tecnicamente viene definita RNA, rivoluzione degli affari militari ...fanpage