Guardiola ha delegato il gioco ai difensori e i risultati si sono visti – The Athletic va giù duro su Pep

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 18 aprile 2024) Il Manchester City è stato eliminato dalla Champions ai calci di rigore dal Real Madrid. Ancora una volta Ancelotti ha bloccato ildi. Prima il 3-3 al Bernabeu all’andata, all’Etihad ieri sera, dopo 120?, il risultato diceva 1-1. Ma, come scrive The, “il fatto che siano arrivati ai rigori dovrebbe essere considerato una sorta di fallimento per il City che ha dominato completamente la partita“. Insomma The, non il Napolista, scrive che la squadra diin fin dei conti ha creato poco e che non ha realmente messo in difficoltà il Madrid. La squadra diha creato le sue occasioni, ma decisamente poche in relazione alla mole diprodotta. Merito quindi a Carvajal, Nacho e Lunin, tre baluardi della difesa del Real. “Il ...