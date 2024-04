Grave lutto per il famoso attore | è morta la moglie

Un altro Grave lutto , un altro dolore per Arianna Mihajlovic . La vedova di Sinisa Mihajlovic , l’ex calciatore e allenatore serbo scomparso il 16 dicembre 2022 dopo una lunga battaglia contro la ... (caffeinamagazine)

Personaggi tv. Arianna Mihajlovic , un altro grave lutto per la vedova di Sinisa Mihajlovic , l’ex calciatore e allenatore scomparso lo scorso 16 dicembre 2022. Scopriamo insieme maggiori dettagli di ... (tvzap)

Tragedia in casa, trovata morta Deanna Placanica: Coni in lutto - Gravissimo lutto all'interno del mondo dell'atletica leggera italiana e il CONI: trovata morta in casa Deanna Placanica.ilcorrieredellacitta

lutto a Mirano: è morta a 44 anni Alessia Martina, dipendente del Comune - La donna da diversi anni lottava contro una Grave malattia. Era molto apprezzata dai colleghi e colleghe per la sua preparazione e grande umanità. A ...nuovavenezia.gelocal

Arianna Mihajlovic, il Grave lutto: “Se ne va un altro pezzo del mio cuore” - Un altro Grave lutto ha colpito Arianna Mihajlovic, moglie di Sinisa, che ora affronta la morte del padre. Le sue parole commuovono i fan.donnaglamour