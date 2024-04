Graduatorie GPS 2024 | con il mio punteggio - qual è la provincia migliore per la classe di concorso XXXX?

(Di giovedì 18 aprile 2024)GPS/26: a breve il Ministero pubblicherà l'ordinanza per la presentazione della domanda di inserimento o aggiornamento delle GPS per il prossimo biennio. Si può scegliere una solaper tutte ledi/posti di insegnamento in cui ci si inserisce e per tutte le tipologie di supplenza. La scelta dellavale sia per il/25 che 2025/26. L'articolo .

