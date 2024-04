GPS 2024 - proposta supplenza anche ai docenti abilitati estero in attesa del riconoscimento titolo Quanti sono e quale percentuale di esito favorevole?

(Di giovedì 18 aprile 2024) Graduatorie GPS e di istituto per il biennio/26: la seconda BOZZA di Ordinanzadal Ministero e già vagliata da sindacati e CSPI presenta una novità rilevante. Si tratta della possibilità, per gli aspiranti inseriti con riserva per abilitazione/specializzazione all'di essere destinatari delle supplenze, sia al 31 agosto che 30 giugno sia da graduatoria con formula di rescissione in caso dinegativo dell'iter di valutazione del. L'articolo .

