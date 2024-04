(Di giovedì 18 aprile 2024) Il Mondiale fa tappa a Shanghai Il Mondiale di Formula 1 2024 fa tappa a Shanghai per il Gp della, quinto appuntamento stagionale, in programma domenica 21 aprile su un tracciato 'misterioso' dopo gli interventi sull'asfalto. Si torna a Shanghai per la primaIl circus torna indopo 5 anni di assenza per

Dopo 5 anni il circuito di Shanghai torna ad ospitare la Formula 1. Un ritorno in grande stile per il GP della Cina , perché questo weekend andrà in scena anche la prima sprint del 2024 con il nuovo ... (ilfattoquotidiano)

Gp di Cina, Sprint Race e gara: come vedere in diretta e in chiaro - Il Mondiale di Formula 1 2024 fa tappa a Shanghai per il Gp della Cina, quinto appuntamento stagionale, in programma domenica 21 aprile su un tracciato 'misterioso' dopo gli interventi sull'asfalto.adnkronos

F1, domani le Sprint Qualifying a Shanghai: come funzionano e cosa cambia dalle qualifiche tradizionali - Una variante da considerare. Il Circus della F1 torna in scena in Cina per il quinto appuntamento della stagione. Dopo il week end a Suzuka (Giappone), è la volta di Shanghai. Un fine-settimana partic ...oasport

GP Cina 2024: risultati prove libere - Tutti i risultati delle sessioni di prove e l'ordine di arrivo del GP Cina 2024, in programma sul circuito di Shanghai ...motorbox