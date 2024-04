Google licenzia i dipendenti per aver fatto un sit in contro un progetto con Israele

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 18 aprile 2024) Martedì novedisono stati arrestati dopoorganizzato una protesta negli uffici di New York e di Sunnyvale, in California. ProtestavanoNimbus, unda oltre un miliardo di dollari cheporta avanti da tre anni per il governo israeliano, in particolare per alcuni ministeri, con la collaborazione di Amazon. Nimbus sta creando un potente sistema cloud che aiuti il governo israeliano a gestire, per esempio, massicce analisi di dati. I manifestanti non accettano di vendere tecnologie a, tecnologie di cloud-computing e di intelligenza artificiale che, a detta loro, potrebbero essere usate per facilitare operazioni legate alla guerra a Gaza, soprattutto in materia di sorveglianza. Ai sit-in c’erano cartelli che dicevano “No ...