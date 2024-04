Google licenzia 28 dipendenti per le proteste contro la fornitura di tecnologie all’esercito israeliano | nove arrestati

(Di giovedì 18 aprile 2024)hato 28 lavoratori che nei giorni scorsi avevano organizzato dei picchetti di protestal’azienda per ladial governo. Non solo: secondo quanto riporta il Washington Post – che riprende le dichiarazioni della portavoce dei manifestanti, Jane Chung – martedì in seguito allesono statiimpiegati degli uffici di New York e di Sunnyvale, in California. “Impedire fisicamente il lavoro di altrie di accedere alle nostre strutture è una violazione delle nostre politiche”, ha detto il portavoce diBailey Tomson. I, ha spiegato, “sono stati messi in congedo amministrativo e il loro ...

Google licenzia dipendenti per aver protestato contro l’accordo sul cloud con Israele - Project Nimbus è finito nel mirino della critica dopo che Intercept e Time hanno riferito che fornisce servizi che possono essere sfruttati dalle forze militari israeliane ...ilsole24ore

Google licenzia 28 dipendenti per proteste contro Progetto Nimbus - Google ha licenziato 28 dipendenti dopo il loro coinvolgimento in proteste contro il progetto da $1,2 miliardi con Amazon.com ...borse

Google ha licenziato 28 dipendenti per un sit-in di protesta contro Israele - Nei giorni scorsi nove impiegati di Google sono stati arrestati per aver occupato gli uffici dell’azienda di New York e in California. Protestavano per ...repubblica