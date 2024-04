(Di giovedì 18 aprile 2024), 18 aprile 2024 – Il glicine, la pianta rampicante dai fiori viola e bianchi, nel corso della storia ha conquistato poeti e cantanti da Pier Paolo Pasolini al grande Faber De Andrè, fino ad arrivare ai tempi più recenti con la canzone ‘Glicine’ di Noemi. FOCUS / Orti, cosa piantare tra aprile e maggio – Quali fiori piantare su balconi e terrazze Non a caso è simbolo di bellezza e sinuosità: i colori sgargianti, i fiori riuniti in grappoli, il profumo inebriante, lo rendono l’albero decorativo perfetto per muri, pergolati, terrazze e giardini. La fioritura, che inizia i primi di Aprile e prosegue per circa due settimane, si può ammirare da diversi spot a: dal centro storico, ai colli, alla zona Saragozza e persino a Le Serre dei Giardini Margherita. Con il suo colore lilla intenso, o bianco nei casi più rari, attira subito ...

Quali fiori piantare su balconi e terrazze tra aprile e maggio in Emilia Romagna - Chi ha poco spazio ma non vuole rinunciare ai fiori può seminare piante che si sviluppano in altezza o in grado di adattarsi perfettamente a vasi di qualsiasi dimensione ...ilrestodelcarlino

Glicini in fiore, la mappa: dove ammirarli a Bologna - Dal centro storico ai colli, dalla zona Saragozza alle Serre dei Giardini Margherita: ecco gli scorci di primavera più belli (e profumati) della nostra città ...ilrestodelcarlino

Preoccupazione per i casi di Dengue importati in Italia - L’Istituto Superiore di Sanità ha registrato 117 casi di Dengue importati in Italia fino all’8 aprile 2024. Nessun caso autoctono è stato segnalato fino ad ora Dal 1 gennaio all’8 aprile 2024, il ...liberoreporter