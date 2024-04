Gli scivoloni di Draghi e il Quirinale Mi chiamò - ma dopo 10 minuti - il libro di Salvini

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 18 aprile 2024) «Ricordo un ultimo incontro con il presidentein cui sondava la disponibilità della Lega e del centrodestra in generale per un'eventuale sua ascesa al Colle. Alla mia domanda diretta: "In caso di sua elezioni che ne sarà del governo?"» la risposta non arrivò. O meglio, ci fu un «ne parleremo». In un passaggio del suo«Controvento» (272 pagine, casa editrice Piemme), che sarà presentato a Milano il 25 aprile per poi entrare nel circuito delle librerie il 30 aprile, il leader della Lega racconta alcuni retroscena di quando Marioera a Palazzo Chigi. «Il centrodestra - racconta- partiva con numeri migliori rispetto al centrosinistra, ma non sufficienti a eleggere un proprio esponente senza il sostegno di almeno un pezzo dello schieramento rivale». Un rapporto difficile ...