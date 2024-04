Gli occhiali da vista da uomo per mettere a fuoco il vostro stile

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 18 aprile 2024) Glidadapossono cambiare completamente l'aspetto di chi li indossa, conferire un'aria più intellettuale e ricercata, più severa o magari eclettica. Il tutto dipende dal tipo di montatura scelta che, come ormai avviene per tutte le categorie merceologiche della moda, può spaziare tra un'infinità di stili differenti. C'è chi preferisce rimanere sull'essenziale optando per modelli praticamente invisibili, chi, invece, vuole che si notino e quindi punta su montature imponenti e vistose; e non mancano i cultori dei pezzi artigianali di nicchia che diventano un vero e proprio investimento, oltre che uno strumento per caratterizzare la propria immagine. Infatti, questo accessorio, proprio come un taglio di capelli o l'aderenza a una determinata corrente stilistica, definisce in modo molto preciso – o almeno ha il ...