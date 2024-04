Giustizia Colapietro Silp-Cgil | grave norma intercettazioni - duro colpo a indagini

Leggi tutta la notizia su forzearmatenews

(Di giovedì 18 aprile 2024) “Riteniamol’intervento del governo in materia di procedura penale per quel che riguarda le. Il limite dei 45 giorni, se non ci saranno modifiche in aula, agirà anche su reati gravi come gli omicidi e quelli legati al codice rosso. Undurissimo alla capacità di indagine, di prevenzione e repressione delle forze di polizia”. Così Pietro, segretario generale del sindacato di polizia. “Oggi le- ricorda- possono sostanzialmente essere prorogate dal gip, su richiesta del pm, se indispensabili e necessarie, senza particolari lacci e lacciuoli. Con la nuovainvece questo sarà pressoché impossibile. Si è tentato spesso di riformare il sistema ...