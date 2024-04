Giovanni Veronesi - chi è il compagno di Valeria Solarino

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 18 aprile 2024), nata in Venezuela il 4 novembre 1978, è un’attrice italiana nonché compagna del regista. Figlia di genitori emigrati in Sud America per lavoro, ha iniziato la sua carriera a teatro prima di essere scelta da Mimmo Calopresti per un piccolo ruolo nel film La felicità non costa niente (2003), che ha avviato la sua esperienza nel mondo cinematografico. Sempre nel 2003 ha infatti interpretato il ruolo di Maja nel film Fame chimica di Paolo Vari e Antonio Bocola oltre che quello di Bea in Che ne sarà di noi di. Proprio su quel set ha conosciuto il suo futurodi vita, prima dell’anno della sua consacrazione sullo schermo (2005) giunta recitando in La febbre di Alessandro D’Alatri. Nel 2008 è stata candidata al David di Donatello come ...