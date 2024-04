Giovanni Paolino confermato alla guida di Avedisco

(Di giovedì 18 aprile 2024) (Adnkronos) –, associazione vendite dirette servizio consumatori, confermanel ruolo di presidente per il quinto mandato consecutivo. Nell’Assemblea di oggi, i delegati delle aziende associate hanno rinnovato per acclamazione la loro fiducia nell’attuale presidente, applaudendo le scelte strategiche adottate negli ultimi anni. Al fianco di, amministratore dell’Azienda Associata Eismann Srl, ci L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Cassano, al via sperimentazione con nuovi sensi di marcia - Con ordinanza del settore della Polizia Locale - guidato dalla comandante Anna Maria Aiello - si disposto che da oggi via Paolino Chidichimo e via Arturo Toscanini a Lauropoli siano a senso unico di ...cn24tv

Cassano allo Ionio, al via nuovi sensi di marcia e nuova segnaletica - «Specifico che si tratta dell'avvio di una sperimentazione su precisa richiesta dei commercianti di Lauropoli», dichiara il sindaco Giovanni Papasso ...quicosenza