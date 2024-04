Giornalisti rai in sciopero per cinque giorni | Contestiamo la volontà di trasformare il Servizio Pubblico nel megafono dei partiti

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 18 aprile 2024) IRai hanno indetto unodi. A seguito della lettura del comunicato stampa che preannunciava i cambiamenti in atto, moltisi sono attivati per protestare sonoramente nei confronti di questi nuovi provvedimenti.Rai: le motivazioni Tutto parte dalla convocazione di Usigrai, il sindacato che tutela idella tv pubblica. L’assemblea dei Cdr ha in seguito proclamato lo stato di agitazione. Si è discussa l’autonomia deldalla politica, già evidenziata con il comunicato letto daidei principali tg nazionali. Che permane nelle richieste da parte del comitati di redazione. Comitati che, in accordo ...