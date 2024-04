Ginnastica artistica - Europei Rimini 2024 | i convocati dell’Italia maschile Senior e Juniores

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 aprile 2024) Sciolte le ultime riserve, il direttore tecnico dellaGiuseppe Cocciaro ha ufficializzato la squadra che prenderà parte alla 36esima edizione degli, quest’anno in programma alla Fiera didal 22 al 28 aprile. A difendere il tricolore ci saranno i campioni in carica di Antalya 2023, Yumin Abbadini (Pro Carate), Matteo Levantesi (Virtus E. Pasqualetti Macerata), Marco Lodadio (Aeronautica Militare), Lorenzo Minh Casali e Mario Macchiati (Fiamme Oro). Presente anche Salvatore Maresca, che prenderà parte alla competizione da individualista. Ma aandranno in scena anche i campionatie allora, seguiti dai tecnici Marcello Barbieri, Alberto Busnari e Marco Fortuna la squadrasarà composta da ...