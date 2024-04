Ginnastica artistica - Chiara Barzasi firma la doppia finale in Coppa del Mondo Vannucch - Giannini e Mozzato promosso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 aprile 2024) A Doha (Qatar) prosegue la quarta e ultima tappa delladel2024 di, il massimo circuito internazionale itinerante riservato alle singole specialità. La competizione mette in palio anche alcuni pass per le Olimpiadi di Parigi 2024, ma il discorso non riguardo l’Italia visto che la nostra Nazionale è qualificata ai Giochi con entrambe le squadre (cinque posti per le donne e cinque per gli uomini). Dopo una prima giornata avara di soddisfazioni per i colori azzurri, la seconda parte delle qualificazioni ha sorriso ai nostri portacolori.ha agguantato due finali al suo esordio assoluto nella kermesse. Quarto posto alla trave (12.900, 5.5 il D Score) e ottava piazza al corpo libero (12.733, 5.3 la nota di partena): sabato 20 aprile la ...