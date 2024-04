Gianni Morandi al concerto di Annalisa ‘Banane e lamponi’ | il video del duetto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 aprile 2024) Bologna, 18 aprile 2024 – “Signorina Scarrone, grazie per avermi invitato!”è salito sul palco dell’Unipol Arena, durante ildiieri sera a Bologna. Ha cantato e ballato con lei in un tripudio di luci e di effetti scenici. La cantante ligure, che è in tour un po’ in tutta Italia, ha così duettato con una delle colonne portanti della musica leggera cantando tra gli altri brani, anche. Lei che è arrivata terza al Festival di Sanremo con il brano ‘Sinceramente’ e che ha avuto un successo pazzesco con altri brani tra cui ‘Bellissima’ e il tormentone ‘Mon Amour’, ha ricevuto anche l’omaggio di, che in forma più che mai è salito sul palco con una elegante giacca nera e piena di lustrini. "Grazie non è ...