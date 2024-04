(Di giovedì 18 aprile 2024)prosegue la propriai grandi appuntamenti estivi, ovvero glidi Roma a inizio giugno e ledi Parigi 2024. Il Campione Olimpico, del Mondo e d’Europa di salto in alto, reduce da un raduno in Spagna, è pronto per ripartire alla volta della. Il fuoriclasse marchigiano ha infatti scelto la località di Antalya perre la propria forma e resterà in terra anatolica dal 20 aprile al 4 maggio. Il capitano della Nazionale sarà impegnato in un training camp alla Gloria Sports Arena insieme al coach Giulio Ciotti, al preparatore fisico Michele Palloni e al fisioterapista Andrea Battisti. Domenica avrà modo anche di supportare da vicino gli azzurri impegnati ai Mondiali di marcia a squadre, che si ...

Gianmarco Tamberi ha deciso di non prendere parte alle gare indoor, in modo da concentrare tutta la propria preparazione in vista dei grandi appuntamenti estivi: gli Europei di Roma a inizio giugno ... (oasport)

Gianmarco Tamberi disputerà una sola gara prima degli Europei 2024, che andrano in scena a Roma dal 7 al 12 giugno. Il Campione Olimpico, del Mondo e d’Europa di salto in alto ha deciso di prendere ... (oasport)

Gianmarco Tamberi si sta attualmente allenando a Tenerife . Il Campione Olimpico e del Mondo di salto in alto si è trasferito nella località spagnola per un training camp che si protrarrà fino all’8 ... (oasport)

Gianmarco Tamberi affina la preparazione: scelta la Turchia per proiettarsi verso Europei e Olimpiadi - Gianmarco Tamberi prosegue la propria preparazione verso i grandi appuntamenti estivi, ovvero gli Europei di Roma a inizio giugno e le Olimpiadi di Parigi 2024. Il Campione Olimpico, del Mondo e d'Eur ...oasport

Atletica: Tamberi in Turchia, si allenerà ad Antalya fino al 4 maggio - Il capitano azzurro inizierà la marcia d'avvicinamento in vista di Europei e Olimpiadi ROMA (ITALPRESS) - Proseguono i raduni di preparazione per ...sport.tiscali

Tamberi al lavoro in Turchia verso Roma 2024 - Sabato 20 aprile partirà per la Turchia il campione olimpico, mondiale ed europeo del salto in alto Gianmarco Tamberi che affronterà due settimane di lavoro ad Antalya fino al 4 maggio. Quando ormai ...fidal