Gianfranco Bonzi - caduto in una truffa amorosa e poi scomparso nel nulla Il codice fiscale del Cubista Mizuno usato per il raggiro

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 18 aprile 2024) Il caso dida Milano il 23 marzo, dopo unapotrebbe esser vicino a una svolta., la cui storia è seguita anche da Chi l’ha visto, si sarebbe invaghito di una donna che utilizzava le immagini della nota cantante Dua Lipa, ma dietro il profilo social falso si nascondeva un’altra persona. La finta Dua Lipa avrebbe chiesto all’uomo dei soldi per poi svanire nel. Il, utilizzato daltore per farsi mandare denaro tramite PostePay, apparterrebbe a Marcello, 58enne noto nel catanese come il, ecclettico artista di strada., contattato dalla redazione del programma di Rai3, si è ...