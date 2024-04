Giallo a Chiari - ritrovato un cadavere in via Brescia | è di un uomo di 45 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 aprile 2024)), 18 aprile 2024 – Verso le 14.59 in via4 aè stato rinvenuto undi undi 45: l’evento è al vaglio delle forze dell’ordine perché non risultano chiare le causa del decesso. Sono intervenuti auto medica e ambulanza oltre i carabinieri per indagare sull’episodio.