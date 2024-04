Germania - arrestate due spie russe

Due cittadini con nazionalità russo-tedesca sono stati arrestati in Germania con l’accusa di aver pianificato un’azione di sabotaggio, volta a indebolire il sostegno militare all’ Ucraina . Lo ha ... (lanotiziagiornale)

La procura federale tedesca nelle scorse ore ha emesso e fatto eseguire due ordini di arresto a carico di altrettanti agenti che avrebbero pianificato azioni di sabotaggi o in Germania , su ordine dei ... (tpi)

Roma, 18 aprile 2024 – Finite in manette due Spie russe in Germania. La procura federale tedesca ha emesso e fatto eseguire ieri mattina a Beyreuth in Baviera i due ordini di arresto con l’accusa di ... (quotidiano)