(Di giovedì 18 aprile 2024) La procura federale tedesca nelle scorse ore ha emesso e fatto eseguire due ordini di arresto a carico di altrettanti agenti che avrebbero pianificato azioni dio in, su ordine dei Servizi russi. Secondo quanto riporta dergel, gli arresti sono stati eseguiti con successo ieri in mattinata a Bayreuth, in Baviera. I due avrebbero fra l’altro spiato le basi statunitensi per conto della Russia e pianificato attacchi alle rotte di trasporto militare. Nel mirino gli aiuti tedeschi all’Ucraina. Si è poi saputo che sono russo-tedeschi i due uomini che avrebbero pianificato, su ordine dei servizi russi, degli attacchi dio ai rifornimenti militari per l’Ucraina in. I due sarebbero nati in Russia, ma avrebbero entrambe le nazionalità, russa e tedesca. Le forze dell’ordine ...