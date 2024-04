Germania | arrestate 2 spie russe - sabotavano sostegno a Ucraina

(Di giovedì 18 aprile 2024) Due cittadini con nazionalità russo-tedesca sono stati arrestati incon l'accusa di aver pianificato un'azione di sabotaggio, volta a indebolire ilmilitare all'. Lo ha affermato la Procura federale tedesca secondo logel.Le accuse hanno dimensione internazionale. Il ministro della Giustizia federale Marco Buschmann (FDP) ha dichiarato all`agenzia di stampa tedesca Dpa: "Sappiamo che l`apparato di potere russo prende di mira anche il nostro Paese. Ladeve rispondere a questa minaccia in modo difensivo e deciso".Con l'arresto dei due uomini, il procuratore generale federale ha ottenuto "un altro significativo successo investigativo" nella lotta contro la rete di sabotaggio e spionaggio del presidente russo Vladimir Putin, ha detto Buschmann. I due avrebbero spiato ...

