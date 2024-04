Genitorialità condivisa questa sconosciuta - in Italia avviene in meno del 5% dei casi | i consigli per renderla efficace

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 18 aprile 2024) MILANO – Sempre più bambini in Europa si trovano ad affrontare la separazione o il divorzio dei genitori. Questo porta inevitabilmente a dover scegliere a chi affidare i minori una volta che s’interrompe la convivenza, scelta che in alcuniviene lasciata ai genitori stessi mentre in altri è necessaria la decisione di un giudice. Se fino al secolo scorso la tendenza principale era quella di affidare alla madre la custodia esclusiva dei minori lasciando al padre un numero limitato di visite programmate, negli ultimi anni si è cercato di favorire sempre di più una(nota anche come affidamento congiunto). Una soluzione che ha mostrato diversi risultati positivi per bambini e genitori, come una migliore collaborazione genitoriale e una decrescita del conflitto familiare. Per i minori si riscontra un miglior ...