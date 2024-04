Gaza - 13enne sopravvissuto a un raid muore per il lancio di aiuti | voleva afferrare una lattina di fav - riso o farina

Gaza, era sopravvissuto a un raid aereo che gli aveva sterminato la famiglia: 13enne muore colpito da un pacco di aiuti - "Mentre cadevano i paracadute, una cassetta del pronto soccorso lo ha colpito alla testa" ha detto il padre Mahmoud ...ilfattoquotidiano

Israele, ipotesi attacco all'Iran dopo la Pasqua ebraica. Media: “Accordo con Usa, via libera a Rafah in cambio di risposta limitata a Teheran” - Idf: ucciso Shabat, capo di Hamas a Beit Hanun. Colpiti obiettivi Hezbollah in Libano. Appello di Borrell: "Non attaccare Rafah, sarebbe una catastrofe". Media libanesi: Israele ha usato ancora bombe ...quotidiano

Sopravvissuto ai raid, 13enne muore per il lancio di aiuti - Un ragazzo palestinese di 13 anni sopravvissuto ad un attacco aereo israeliano che ha distrutto la casa della sua famiglia a novembre è morto durante un lancio di aiuti alimentari a Gaza. Zein Oroq er ...ansa