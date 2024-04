Gattini appena nati chiusi in un sacchetto | salvati

(Di giovedì 18 aprile 2024) Rimini, 18 aprile 2024 – Tradentro une abbandoin strada, come fossero un rifiuto del quale disfarsi col minor impiego di energie possibile (video). Eppure da dentro alprovenivano dei miagolii, flebili, ma abbastanza nitidi da essere sentiti dalla donna che ha salvato la vita a treai quali la sorte e la tempestiva professionalità degli operatori del canile di Rimini hanno regalato una seconda opportunità. I fatti si sono svolti venerdì 13 aprile nella zona Nord di Rimini, quando una passante a passeggio col suo cane in un campo, ha trovato una borsa di plastica chiusa con doppio nodo contenente tre mici neoabbando. Aprendo l’involucro ha visto i ...

