Garibaldi contro Anita | Con lei una sconfitta - mi scuso con Beatrice

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 18 aprile 2024) Nei giorni scorsi su Instagram Giuseppeha confidato ai suoi follower di aver sentito in più occasioniLuzzi: “Ci sentiamo e siamo rimasti in buoni rapporti. Stiamo cercando di ricostruire un bel rapporto dopo quello che è successo al Grande Fratello“. Stessa cosa vale perche in un’intervista rilasciata a Sueprguida Tv ha confessato che Giuseppe è tra i pochi ex gieffini che continua a sentire anche adesso: “Ci sentiamo è vero, lui è tra i pochissimi che continuo a sentire“.ammette gli errori e chiude con: “Con lei è una”. Poco fa su Instagramha scritto che il rapporto con la Olivieri dopo la fine del Grande Fratello è stato una: “Constiamo cercando ...