Garcia - nuovi retroscena sull’addio | Lo aveva chiesto per Osimhen e Kvara

(Di giovedì 18 aprile 2024) Il matrimonio tra Rudie il Napoli non ha mai portato gli effetti sperati. A distanza di alcuni mesi, emergono aggiornamenti in merito all’esperienza in Campania. Arrivato nell’estate 2023, il compito di Rudiera quello di raccogliere la pesante eredità di Luciano Spalletti. Quest’ultimo, è stato autore di un’annata incredibile, la quale ha riportato lo scudetto a Napoli dopo ben trentatré anni. Ripetere un traguardo simile era del tutto impensabile, ed infatti così è stato. L’allenatore francese, dopo soli pochi mesi, ha lasciato la piazza azzurra a causa dell’esonero ideato da Aurelio De Laurentiis dopo una sconfitta interna contro l’Empoli. A distanza di alcuni mesi, sono emersi importanti aggiornamenti in merito alla decisione del patron azzurro. Il rapporto con Rudiè stato sempre condito da grosse ...