Gambelli nuovo arcivescovo di Firenze - gli auguri della città e della Toscana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 aprile 2024), 18 aprile 2024 – Vari i commenti di gioia per la nomina di don GherardoadDiocesi die di gratitudine per il cardinale Giuseppe Betori. Il sindaco diDario Naresprime i suoi più feliciper la nomina di don Gherardodie un sincero ringraziamento al precedenteGiuseppe Betori. ''Ringraziamo tantissimo il cardinale Betori - dichiara Nar- per il grande lavoro svolto ain tutti questi anni, un lavoro che spesso ci ha portato a collaborare fianco a fianco, come ...