(Di giovedì 18 aprile 2024) Undei, la popolare band romana conosciuta anche negli Stati Uniti, è il regalo che il ministro degli Esteri Antonioha fatto al segretario di Stato americano Antonyper il suo 62simofesteggiato alla vigilia del vertice didove il funzionario di Stato americano è arrivato in compagnia della moglie che a sua volta ha festeggiato ieri il suosull’isola. La consegna del regalo è avvenuta in una della pause del vertice caprese. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

