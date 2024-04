(Di giovedì 18 aprile 2024) Un regalo rock per i 62del segretario di Stato statunitense Antony. Giunto aper il G7 in compagnia della moglie Evan Ryan, l'alto funzionario americano ha ricevuto...

Ecco le previsioni dell’ Oroscopo di oggi, giovedì 18 aprile 2024 , fatte da Paolo Fox L'articolo Oroscopo Paolo Fox del 18 aprile 2024 : soddisfazioni per il Capricorno , fastidi per il Toro proviene ... (novella2000)

G7 Capri 2024, Blinken compie gli anni e Tajani gli regala i Maneskin - Un regalo rock per i 62 anni del segretario di Stato statunitense Antony Blinken. Giunto a Capri per il G7 in compagnia della moglie Evan Ryan, l'alto funzionario americano ha ...ilmattino

Ucraina, la linea del fronte sta crollando: come evitare la guerra in Occidente «Fornire maschere antigas e abbattere missili come in Israele» - Mentre gli occhi dell'Occidente sono puntati su Iran e Israele, il fronte dell'Ucraina mostra chiari segni di sgretolamento. E, se Kiev dovesse cadere, non ci resterebbe altra scelta ...ilmessaggero

Il G7 accelera sulla contraerea, 'Kiev non deve perdere' - L'andamento della guerra in Ucraina è stabilmente a favore della Russia e per Kiev ottenere nuovi aiuti militari è ormai una questione "di vita o di morte". Il G7 Esteri, riunito a Capri sotto la ...ansa