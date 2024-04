G7 a Capri - incontro Blinken-Tajani | condanna per l’Iran e aumento degli aiuti per l’Ucraina

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 18 aprile 2024) Il segretario di Stato Usa Antonyha incontrato oggi il ministroEsteri italiano Antonio, a margine della Riunione dei ministriEsteri del G7 ae, secondo quanto riferisce il dipartimento di Stato, lo ha ringraziato per la leadership italiana del G7 durante la sua presidenza.“hannoto l’attacco senza precedenti delcontro Israele” e “hanno discusso delle preoccupazioni condivise sulla situazione umanitaria a Gaza, sull’urgente necessità di proteggere i civili, sulla risposta agli attacchi Houthi nel Mar Rosso e sull’importanza di prevenire un’ulteriore escalation in Medio Oriente”. Inoltre, hanno anche discusso “sforzi per aumentare il sostegno ...