Furto notturno all’osteria Malatesta | 7 colpi in 7 anni

(Di giovedì 18 aprile 2024) Cesena, 18 aprile 2024 – Settimoin sette. Questa mattina i gestori dell’Osteriadi via Papa GiovXXIII, a due passi dalla centralissima piazza della Libertà, andando al lavoro hanno dovuto fare i conti con l’ennesima effrazione subita: “E’ davvero mortificante – commentano – prima di tutto perché ci sentiamo abbandonati a noi stessi, costretti a fare i conti con una microcriminalità nei confronti della quale non sembrano esserci argini”. Il colpo è avvenuto sulla falsariga di altri furti recentemente messi a segno al Caffè Mokadé edel Lampione, in relazione ai quali il presunto responsabile nei giorni scorsi è stato individuato e denunciato dalla polizia. Anchein effetti la strada scelta per intrufolarsi ...