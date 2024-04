Furti d’argento ad Arezzo | nuovo colpo in una ditta di Tegoleto

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di giovedì 18 aprile 2024) Unfurto dopo quello della settimana scorsa ad Anghiari ha colpito questa volta la Shine Group di via Molinara a. La notte scorsa, intorno alle 2, una banda di malviventi ha forzato l’accesso all’azienda, specializzata nella lavorazione dell’argento. I ladri hanno adottato un metodo già noto agli orafi aretini, aprendo un varco attraverso un’azienda confinante anziché rompere una finestra. Questa strategia ha permesso loro di penetrare nell’edificio e saccheggiarlo, portando via non solo l’argento, ma anche il bronzo utilizzato per le lavorazioni. Per mettere le mani sul bottino, i malviventi hanno dovuto affrontare ben tre casseforti, dimostrando un’elevata specializzazione nel settore dei. Anche la terza cassaforte, con numerosi sistemi di sicurezza incluso l’incasso in cemento armato, è stata aperta con ...