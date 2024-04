Fuori tutti e due Serale Amici 23 - svolta clamorosa | regole ancora stravolte

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 18 aprile 2024)23, ci saranno grosse sorprese nella quinta puntata del. La puntata, che andrà in onda sabato, è stata registrate nelle ore scorse e iniziano ad arrivare le prime anticipazione. Occhi puntati su Sarah Toscano e Lil Jolie dopo che, una settimana fa, non era stata presa una decisione sull’eliminazione di una delle due ragazze. “Mi trovo a giudicare due persone in cui vedo un talento e una grande possibilità. Mi tocca anche il ruolo di preferire l’una all’altra e per me è molto difficile. Vedo delle possibilità enormi in voi”. >>“Sì, stiamo insieme”. Jimmy Ghione annuncia la nuova fidanzata: la vippina di 35 anni in meno e un ex molto famoso La decisione di Bravi aveva sollevato critiche pesantissime: “Ma come quando devono scegliere chi far vincere le manche fanno i nomi di premiare e invece per l’eliminato i voti, molto ...