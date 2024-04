Fridays For Future Italia in piazza per giustizia climatica e sociale | Riprendiamoci il Futuro! L’elenco delle piazze coinvolte città per città

(Di giovedì 18 aprile 2024)Fortorna a mobilitarsi per rivendicare la necessità di unequo e sostenibile per tutti. Il movimento climatico ha annunciato una serie di manifestazioni per il 19 e 20 aprile, con l'obiettivo di mettere in luce le connessioni tra, e di opporsi agli interessi che perpetuano sfruttamento, colonialismo e disuguaglianza. L'articolo .

Fridays For Future annuncia il nuovo sciopero globale per il clima il 19 aprile prossimo. Ed oggi in Italia le ragazze e i ragazzi saranno in alcune piazze d’Italia per una manifestazione per la ... (ildenaro)

Firenze , 17 aprile 2024 – I ragazzi di Fridays For Future tornano in piazza a Firenze come in tutta Italia. “Nell’anno corrente ogni mese è stato il mese più caldo di sempre – si legge in una nota - ... (lanazione)

“Riprendiamoci il futuro”, Fridays For Future in piazza a Imperia contro il fossile - Imperia. Fridays For Future Ventimiglia organizza una manifestazione per le strade della città di Imperia il giorno venerdì 19 aprile alle ore 16, con partenza in Largo Ghiglia e arrivo in piazza ...riviera24