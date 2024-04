Fridays for Future a Bologna - il sit-in nel parco Don Bosco

(Di giovedì 18 aprile 2024), 18 aprile 2024 - Gli attivisti diforItalia sono pronti a tornare in piazza e lo faranno con un sit-in previsto per domani, venerdì 19 aprile, alle 16.30 alDonin viale Aldo Moro a, luogo scelto non a caso visto che proprio lì si gioca la partita delle scuole Besta. La mobilitazione di domani coincide con lo sciopero proclamato dal sindacato della scuola S.i.s.a. (Sindacato indipendente scuola e ambiente), indetto anche per sensibilizzare per un maggiore "impegno per l'ambiente e il clima". Quest'anno, fanno sapere gli attivisti sul loro sito, "il movimento scenderà in piazza insieme ai movimenti palestinesi per chiedere anche un cessate il fuoco immediato e permanente in Palestina", rilanciando l'appuntamento su Instagram: "Nessuna ...

